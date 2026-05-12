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Quintana Roo se posiciona en los tres estados con mayor reducción de homicidios dolosos

La entidad quedó debajo de San Luis Potosí (80.085) y Zacatecas (61.8%).

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

12 de may de 2026

1 min

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El estado registró un total de 11 casos durante el mes de abril
El estado registró un total de 11 casos durante el mes de abril / Especial

El estado de Quintana Roo se posicionó como el tercer estado del país con la mayor reducción de homicidios dolosos durante el primer cuatrimestre de 2025, siendo una disminución del 60.3%.

Fue durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que se informó la cifra en varias entidades del estado, colocando a Quintana Roo en el lugar número de tres, reflejando una disminución de enero a abril del presente año a comparación de este mismo periodo pero de 2025.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)

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La entidad con mayor reducción fue San Luis Potosí, con 80.08 por ciento, seguido de Zacatecas con 61.8 por ciento, esto informado por la titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Con respecto a las cifras de homicidios dolosos en el mes de abril de 2026, en la Península de Yucatán, Campeche se posicionó en el lugar 25 con 0-6%, conformado por nueve casos y Yucatán en el puesto 32 con dos.

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