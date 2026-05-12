Día de la Enfermería en Campeche: ¿Cuánto ganan los héroes de la salud en el estado?

Cada 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermería en honor al natalicio de Florence Nightingale, considerada la madre de la enfermería moderna. En Campeche, la Secretaría de Salud estatal rindió homenaje a las enfermeras y enfermeros con un acto conmemorativo y ofrenda floral en el monumento a la Enfermera, ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas, donde la titular Josefa Castillo Avendaño reconoció su labor como pilar fundamental del sistema de salud. En un estado que para 2025 sitúa su población por encima de 1,020,000 personas, las enfermeras y enfermeros son el primer contacto de la población con los servicios de salud, trabajando en hospitales, centros de salud, clínicas privadas y programas comunitarios.

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¿Cuántas enfermeras y enfermeros operan en Campeche?

De acuerdo con las proyecciones oficiales para 2025, la relación en el estado es de 3.27 enfermeras por cada mil habitantes, lo que refleja una disponibilidad de aproximadamente 3,335 profesionales de enfermería. Esta cifra muestra un crecimiento respecto a los 3,173 registros de 2022 y supera la disponibilidad de personal médico, que se sitúa en 2.52 por cada mil habitantes. Solo en el IMSS Campeche operan más de 1,090 enfermeras y enfermeros, quienes atienden diariamente alrededor de 4,340 servicios en sus 14 unidades médicas. En 2025 se incorporaron 35 nuevas enfermeras al Hospital General de Especialidades Dr. Buenfil Osorio como parte del programa IMSS Bienestar, reforzando la plantilla ante una población que se ha duplicado en cuatro décadas.

¿Cuánto ganan las enfermeras en Campeche?

Los salarios varían según la institución, el nivel de formación y la experiencia:

Auxiliar de Enfermería en el IMSS: entre $5,925 y $6,108 pesos base mensual, puede superar los $10,000 con prestaciones y bonos .

en el IMSS: entre $5,925 y $6,108 pesos base mensual, puede superar los $10,000 con . Enfermera General : entre $7,159 y $7,898 pesos base mensual.

: entre $7,159 y $7,898 pesos base mensual. Enfermera Especialista : entre $8,162 y $8,415 pesos base mensual.

: entre $8,162 y $8,415 pesos base mensual. Enfermera Jefe de Piso : alrededor de $9,934 a $10,242 pesos base mensual.

: alrededor de $9,934 a $10,242 pesos base mensual. Promedio real en Campeche, considerando sector público y privado: oscila entre $10,500 y $16,000 pesos mensuales. En IMSS Bienestar, las especialistas pueden llegar hasta $28,140 pesos mensuales. En el sector privado o atención a domicilio, el pago suele ser por hora, entre $70 y $120 pesos mexicanos.

El personal enfrenta retos significativos como turnos extensos y falta de especialistas en zonas rurales.

¿Cuántos tipos de enfermeras hay y qué servicios ofrecen?

En Campeche operan principalmente cuatro perfiles:

Auxiliares de Enfermería : brindan cuidados básicos como higiene, alimentación, movilización y apoyo en actividades diarias.

: brindan cuidados básicos como higiene, alimentación, movilización y apoyo en actividades diarias. Enfermeras Generales o Técnicas : ofrecen atención integral como toma de signos vitales , administración de medicamentos, curaciones y preparación para cirugías.

: ofrecen atención integral como toma de , administración de medicamentos, curaciones y preparación para cirugías. Enfermeras Especialistas : se capacitan en áreas como Cuidados Intensivos , Quirúrgica, Pediátrica, Geriátrica, Obstétrica Ginecológica, Comunitaria o Salud Mental.

: se capacitan en áreas como , Quirúrgica, Pediátrica, Geriátrica, Obstétrica Ginecológica, Comunitaria o Salud Mental. Enfermeras Jefe de Piso o Coordinadoras: encargadas de la supervisión de equipos, gestión administrativa y calidad de la atención.

Servicios más comunes que ofrecen en Campeche:

Atención hospitalaria y en clínicas en el IMSS, ISSSTE y SSA.

Curaciones avanzadas y manejo de heridas.

Monitoreo de pacientes críticos y postoperatorios.

Atención a domicilio para adultos mayores, crónicos o postquirúrgicos.

para adultos mayores, crónicos o postquirúrgicos. Educación para la salud y prevención en comunidades rurales.

Apoyo en programas de vacunación y atención materno infantil.

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A pesar de que la relación enfermera-habitante refleja una mayor disponibilidad comparada con los médicos, el sistema aún enfrenta retos en accesibilidad y la necesidad de personal en zonas rurales. Este 12 de mayo, Campeche reconoce a quienes cuidan la salud de miles de familias todos los días. ¡Gracias, enfermeras y enfermeros!

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