Peso Pluma sorprende a la mamá de Kenia Os con regalo por el Día de las Madres

La relación entre Peso Pluma y Kenia Os continúa consolidándose como la pareja del momento. Con motivo del Día de las Madres, el cantante de corridos tumbados decidió tener un gesto muy especial con su "suegra", Mireya Osuna, demostrando que su vínculo con la familia de Kenia es más estrecho que nunca.

Fue por medio de sus redes sociales que Mireya compartió el presente que tuvo el músico con ella. El regalo enviado por Hassan mostró la cercanía que mantiene el artista con la familia de su pareja, algo que los seguidores han aplaudido y sorprendido a otro sector del público.

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¿Cuál fue el regalo de Peso Pluma con su suegra?

Peso Pluma envió un impresionante arreglo floral compuesto por rosas rojas, blancas y carmín a la madre de Kenia Os. El regalo no fue solo el detalle visual, sino que incluyó una dedicatoria manuscrita que se volvió viral en cuestión de minutos tras ser compartida por la propia Mireya en sus historias de Instagram.

"¡Feliz Día de las Madres, suegra! Gracias por haber traído al mundo a la mujer más hermosa del planeta. Le mando un fuerte abrazo, nos vemos pronto. Disfrute su día. H." Es lo que se podía leer en el manuscrito hecho por el artista.

Mireya Osuna presume el regalo enviado por Peso Pluma. / Instagram: lamamaoss

Mireya Osuna no ocultó su entusiasmo y agradecimiento, publicando la foto del arreglo con el mensaje: "Gracias a mi yerno por el detalle". Este intercambio público confirma la aceptación total de Hassan, dentro del círculo íntimo de la "Kenini", despejando cualquier duda sobre la seriedad de su noviazgo.

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