Alex Bisogno le manda polémica advertencia a Pati Chapoy: “Tengo mucho que contar"

Desde el fallecimiento de Daniel Bisogno, los problemas en su familia siguen creciendo. Sin embargo, una de las controversias que más ha dado qué de hablar es la de Alex Bisogno y Pati Chapoy, quienes han hecho polémicas declaraciones sobre diferentes temas.

En esta ocasión, fue la periodista quien aseguró que Alex Bisogno le robó cosas a su hermano el mismo día que se murió, afirmando que había vaciado un departamento.

Noticia Destacada Alex Bisogno revela los intereses económicos de Cristina Riva Palacio, luego de la muerte de Daniel Bisogno

¿Cuál fue la reacción de Alex Bisogno?

Ante estas fuertes declaraciones, Alex Bisogno no dudó en lanzar un contundente mensaje como advertencia a Pati Chapoy y a su ex cuñada, Cristina Riva Palacio. En una reciente entrevista con Matilde Obregón, el conductor habló sobre estas polémicas declaraciones, afirmando que la periodista es “mercenaria del periodismo de espectáculos” y agregó que ella es capaz de cualquier cosa por venganza, aunque también pidió un alto a los ataques.

Añadió que Cristina Riva Palacio solamente le está calentando la cabeza y llenando de ideas que no son ciertas y que él siempre ha dicho la verdad y tiene las pruebas.

Noticia Destacada Alex Bisogno explota de nuevo en contra Pati Chapoy y su ex cuñada

“Todo lo que Cristina le ha dicho son mentiras (...) demuéstreme que yo robé algo de la casa de Daniel , demuestre que yo saqué cosas que no me pertenecían, demuestre que yo tomé arte de su casa, Daniel ni arte tenía, o sea no era como que le gustara mucho el arte que digamos, demuéstreme que yo tomé botellas de alcohol (…) demuéstreme que yo saque una cosa de Daniel… oblíguela que muestre las pruebas y se va a dar cuenta de que todo ha sido un engaño eh, que por confiar en quien no debía la va a hacer quedar en ridículo”

Finalmente, mencionó que quiere que se paren los ataques a su familia y está dispuesto a hablar sobre la familia de Cristina Riva Palacio, incluso de la de Pati Chapoy.

Noticia Destacada Ernesto Hernández, ex asistente de Pati Chapoy rompe el silencio y asegura que ha recibido amenazas

“Ya veo que le encanta hablar de las familias, si gusta podemos hablar de la de Cristina, ¿quiere que hable? Viera cuántas cosas tengo que platicar o podemos hablar incluso de la suya, le garantizo que hay mucho más que contar que la mía eh, y ahí sí encontraremos traiciones, nepotismo, mantenidos y hasta algunos hermanos abusivos eh, no me haga platicarlo…”

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal