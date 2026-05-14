Helicóptero de la SSP traslada de emergencia a una mujer lesionada en accidente de moto en Tekax

Una mujer con traumatismo craneoencefálico es trasladada de emergencia la tarde de este jueves desde el municipio de Tekax hacia la ciudad de Mérida a bordo del helicóptero Bell 429 de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), luego de resultar lesionada en un accidente de motocicleta.

De acuerdo con el reporte oficial, la aeronave se dirige al sur del estado para realizar el traslado aéreo de la paciente, debido a la gravedad de las lesiones que presenta tras el hecho de tránsito.

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La SSP informa que el helicóptero tiene previsto aterrizar en la Unidad Deportiva Inalámbrica, en Mérida, donde personal médico ya espera para continuar con la atención especializada y agilizar su ingreso a un hospital.

Hasta el momento, las autoridades no informan mayores detalles sobre las circunstancias del accidente ni el estado de salud actualizado de la mujer.

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El operativo aéreo genera movilización de cuerpos de emergencia y seguridad, como parte de las acciones para reducir los tiempos de atención en casos de urgencia médica en el interior del estado.