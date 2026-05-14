Crisis de adeudos de Pemex paraliza economía en Carmen

La crisis por los adeudos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) hacia proveedores de Ciudad del Carmen continúa agravándose, al señalar que no solo siguen pendientes pagos correspondientes a 2024 y 2025, sino que incluso el 2026 ya comienza a presentar retrasos similares, generando un panorama crítico para las pequeñas y medianas empresas locales, informó la presidenta de Canacintra Delegación Carmen, Brisney Salvagno Rejón.

La dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) reconoció que existe desesperación entre proveedores y contratistas, luego de múltiples promesas incumplidas sobre la apertura de los Códigos de Pagos y Descuentos (COPADES) y la liberación de pagos. “No perdemos la esperanza, pero definitivamente ya no hay credibilidad porque no han cumplido”, expresó.

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Recordó que desde el año pasado se anunciaron fechas distintas para regularizar los adeudos —enero, marzo, julio y agosto— sin que hasta ahora exista un cumplimiento total. Aunque algunas compañías han recibido pequeños abonos, estos resultan insuficientes para cubrir las deudas acumuladas.

Salvagno Rejón explicó que muchas empresas carmelitas ya agotaron sus líneas de crédito y enfrentan un riesgo real de colapso financiero. “Lo que para una empresa grande es una gripe, para muchos es una neumonía”, declaró, al subrayar que los pequeños empresarios están literalmente a un paso del quiebre.

Sobre las versiones de que los pagos de 2025 ya fueron regularizados, la presidenta de Canacintra sostuvo que eso es falso y afirmó que apenas entre un 25 y 30 por ciento de los adeudos correspondientes a ese año habrían sido cubiertos, según información de los afiliados al organismo empresarial.

Añadió que la falta de liquidez ya está provocando protestas y manifestaciones, como la ocurrida recientemente frente a la empresa Protexa, donde trabajadores y proveedores reclamaron pagos pendientes.

Por último, señaló que hablar de “esperanza” con la más reciente información ventilada por la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), tras versión de PEMEX, sería ilusionarse con algo que termina en decepción. Indicó que el sector empresarial esperaba una recuperación económica durante el primer trimestre de 2026, sin embargo, el comportamiento financiero de PEMEX mantiene paralizada la economía local, provocando un desgaste total de confianza entre los empresarios de Ciudad del Carmen.