Aficionada de Pumas se hace viral por su parecido con Cuauhtémoc Blanco y Carmen Salinas: FOTO

Hace poco, se comenzó hacer viral una mujer que es fiel seguidora de los Pumas, pues en redes sociales ha comenzado a circular su imagen, lo peculiar de esta situación, es su parecido con dos grandes del mundo del espectáculo y el deporte.

La realidad es que la mujer que ha estado circulando en redes sociales, tiene un gran parecido con el exfutbolista y político, Cuauhtémoc Blanco, y a la ya fallecida actriz Carmen Salinas, por lo que en las plataformas digitales ha sido llamada como la “Cuaumelita Salinas”.

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Esta mujer fue captada entre la afición durante el partido de semifinales de la Liga MX, entre Pumas y América, el cual se vivió el pasado domingo 10 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario de CU, donde el cuadro de Coapa quedó eliminado del Clausura 2026.

Ante esta situación, muchos seguidores comenzaron a especular que podría tratarse de Inteligencia Artificial, pero otras personas aseguraron que es completamente real, pues tuvieron la fortuna de verla durante el partido en Ciudad Universitaria.

El psicólogo... Cuaumelita salinas no existe...

Cuaumelita: pic.twitter.com/wG3ldAIWGS — Don Favs (@Don_Favs) May 13, 2026

La única realidad hasta el momento, es que la imagen se ha convertido en tendencia en todas las redes sociales, principalmente entre los amantes del futbol.

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