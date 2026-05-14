Filtran presuntos sueldos de los participantes de “La Mansión VIP”.

El reality show producido por HotSpanish, "La Mansión VIP", llegó a ser tendencia por las diferentes personalidades que se encontraban dentro del programa. Sin embargo; ha vuelto a ser tendencia después de que se filtraran los sueldos que sus participantes percibieron semanalmente.

El programa llegó a su fin el pasado domingo 10 de mayo con la victoria de Sol León. Esto le permitió a la empresaria llevarse el premio de 2 millones de pesos, sin embargo, fue en redes sociales que se ha revelado el pago que recibió cada uno de los participantes y algunos se llevaron montos millonarios.

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¿Cuánto dinero ganaron los participantes de “La Mansión VIP”?

De acuerdo con los datos que se han filtrado, los contratos van desde 100 hasta los 500 mil pesos. Sueldos que fueron pagados a lo largo de cada semana que estuvieron dentro del reality show; sin embargo, no todos los participantes pudieron ganar el mismo monto, siendo solo algunos los que se llevaron los pagos más grandes.

Según la información, Niurka habría logrado el contrato más beneficioso llevándose un pago de 500 mil pesos a la semana; sin embargo, su estancia dentro de “La Mansión VIP” fue corta. Por otro lado; Sol León habría ganado un sueldo bastante elevado ganando un pago aproximado de 350 mil pesos semanales.

Estas dos participantes fueron las que se ganaron los pagos semanales más grandes dentro del reality show, pues el resto de los participantes se habrían llevado 100 mil pesos a la semana. Los pagos se asignaron con base en el nivel de controversia pues se necesitaba que el reality show fuera tendencia en redes.

¿Habrá una segunda temporada de “La Mansión VIP”?

Con el fin de esta edición, ya se ha confirmado una segunda temporada prevista para finales de este 2026, lo que sugiere que el presupuesto para los nuevos "habitantes" podría ser aún mayor. Y es que; la estrategia de monetización de Roberto González González (HotSpanish) no solo se basó en las reproducciones de YouTube, sino en donaciones en vivo, patrocinios de marcas integradas y el crecimiento exponencial de sus canales.

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