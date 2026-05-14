Pronóstico del clima en Yucatán 15 de mayo: Probables chubascos continuarán este viernes

Este viernes 15 de mayo continuará la probabilidad de chubascos en Yucatán, y de acuerdo con el pronóstico del clima del Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”, se prevé una notable disminución en la probabilidad de tormentas sobre la Península.

Detalló que este viernes, debido al ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, en interacción con el calentamiento diurno de la superficie, se esperan chubascos en Yucatán.

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Además, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del Este-Sureste de 15 a 25 km/h, con posibles rachas mayores a 40 km/h.

Habrá temperaturas máximas que alcanzarán hasta los 33 grados Celsius en la ciudad de Mérida, mientras que al amanecer se esperan condiciones ligeramente frescas, con mínimas cercanas a los 22 grados. Durante la noche, el clima se tornará cálido en gran parte del estado.

En otros municipios, el puerto de Progreso registrará temperaturas que oscilarán entre los 23 y 33 grados, mientras que en Tekax se prevén valores de entre 22 y 34 grados.

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En Tizimín, las temperaturas se ubicarán entre los 23 y 32 grados, y en Valladolid se esperan mínimas de 22 y máximas de hasta 34 grados Celsius.

Ante este panorama, autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil, así como tomar precauciones, especialmente en zonas costeras y marítimas, debido a las condiciones de viento y posibles tormentas.

Recomendaciones ante lluvias y calor

Procivy emitió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos: