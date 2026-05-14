Britney Spears es acusada de protagonizar polémica en un restaurante portando un cuchillo

La cantante Britney Spears se encuentra nuevamente en el centro de la atención mediática tras un incidente reportado la noche del miércoles 13 de mayo de 2026 en Los Ángeles. La polémica llega después de haber sido declarada culpable tras su detención en marzo de este año.

Según diversos reportes de prensa, la "Princesa del Pop" fue acusada de actuar de manera errática mientras cenaba en el restaurante Blue Dog Tavern, ubicado en Sherman Oaks. Declaraciones de testigos señalaron haber visto a la artista portando un cuchillo, generando pánico entre los comensales.

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¿Cómo fue la polémica protagonizada por Britney Spears en un restaurante?

Testigos presenciales informaron que Britney Spears, quien se encontraba acompañada por su asistente y un guardaespaldas, comenzó a comportarse de forma inusual, elevando la voz, gritando e incluso emitiendo sonidos similares a ladridos. Sin embargo; la situación escaló generando terror entre los presentes.

La situación empeoró cuando, según algunos comensales, Spears se levantó de su asiento portando un cuchillo de mesa mientras caminaba cerca de otras mesas, lo que generó un ambiente de tensión y temor entre los presentes. Aunado a esto; se informó que la artista encendió un cigarrillo dentro del establecimiento, ignorando las normas del lugar.

A rep for Britney Spears slams TMZ’s claims that she was “causing chaos” at a restaurant:



“This is completely blown out of proportion. Britney was enjoying a quiet dinner with her assistant and bodyguard, telling a story about how her dog was barking at the neighbors.



At no… pic.twitter.com/LItFn12mgQ — Fan Account (@breatheonmiley) May 14, 2026

El personal del restaurante tuvo que intervenir para solicitar a sus acompañantes que le pidieran apagar el cigarro. Al finalizar la cena, se reportó que la mesa quedó en un estado de desorden considerable, con menús arrugados y restos de comida esparcidos.

¿Cuál fue la respuesta de Britney Spears ante los señalamientos?

Ante la viralización de la noticia el jueves 14 de mayo, un representante de Britney Spears emitió un comunicado para desmentir las versiones más alarmistas. Según el portavoz, la situación fue "completamente exagerada" por los medios y los testigos.

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"Britney simplemente estaba disfrutando de una cena tranquila. Estaba contando una historia sobre cómo su perro le ladra a los vecinos y, en ese contexto, hizo los sonidos. En ningún momento puso a nadie en peligro con un cuchillo; solo lo estaba usando para partir su hamburguesa a la mitad", aclaró el representante a la revista People.

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