MasterChef saca a este influencer por acusaciones de ser deudor alimentario.

MasterChef México dará inicio el próximo 17 de mayo de 2026, a pesar de haber confirmado la presencia de varios creadores de contenido. Sin embargo; durante este jueves se dio a conocer la salida de un influencer que iba a participar en la nueva edición del show.

La noticia fue dada a conocer por el mismo creador de contenido que recibió una notificación oficial de su despido. Esto fue informado por medio de sus redes sociales y generó sorpresa entre sus seguidores pues fue la expareja del influencer quién lo acusó como un deudor alimentario.

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¿Cuál fue el influencer que sacaron de MasterChef?

Mauricio Riveroll, mejor conocido como Maurg1, confirmó a través de sus redes sociales que la producción de MasterChef decidió retirarle la invitación para participar en la "experiencia TikTok" del reality. El influencer formaba parte de un grupo de creadores de contenido seleccionados para vivir la dinámica del programa bajo el formato 24/7.

La decisión de la televisora y la productora se dio tras una intensa presión en redes sociales iniciada por colectivas feministas y defensoras de los derechos de la infancia, como "Madres Libertarias" y "Amiga pide la pensión". Estas organizaciones exigieron que no se otorguen espacios públicos a personas señaladas como deudores alimentarios.

Acusación en contra de Maurg1

Las acusaciones que motivaron su salida no son nuevas, pero retomaron fuerza tras el anuncio de su participación. Se basan en declaraciones públicas realizadas desde 2023 por la madre de su hija, quien sostiene que el influencer ha incumplido de manera constante con el pago de la pensión alimenticia.

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Las colectivas argumentaron que otorgarle visibilidad en un programa de alto perfil como MasterChef enviaba un mensaje de impunidad. Ante la ola de críticas y el riesgo de daño a la reputación del programa, la producción optó por notificarle que ya no formaría parte del proyecto a pocos días del estreno, programado para el 17 de mayo.

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