Britney Spears manda un mensaje tras salir de rehabilitación: "tengo que aprender a ser amable conmigo”

Britney Spears ha vuelto a romper el silencio tras un periodo turbulento. Tras completar un programa de rehabilitación de casi tres semanas en una clínica de lujo en Maine, la "Princesa del Pop" compartió un emotivo y reflexivo mensaje con sus seguidores por medio de sus redes sociales.

Fue durante este 10 de mayo de 2026 que la artista usó sus redes sociales para compartir un mensaje que no pasó desapercibido para sus seguidores. Sin embargo; algo que llamó la atención fue la fotografía con la que acompañó su mensaje, publicación que rápidamente se volvió viral.

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¿Cuál fue el mensaje de Britney Spears tras salir de rehabilitación?

La cantante compartió un emotivo y reflexivo mensaje con sus seguidores a través de Instagram durante este 10 de mayo. Acompañando su publicación con la imagen de una serpiente; Britney Spears describió su reciente crisis legal y personal como una "bendición disfrazada".

En sus primeras declaraciones públicas en más de un mes, Britney se mostró vulnerable pero optimista. Afirmó que se encuentra en un "viaje espiritual" y que ha conocido a personas maravillosas durante este proceso. Sin embargo, reconoció que el camino no es fácil.

"Todavía tengo que aprender a ser amable conmigo misma y con la forma en que me hablo... es un viaje que nunca termina", escribió la estrella de 44 años. También mencionó haber pasado tiempo con sus hijos, Sean y Jayden, en una tienda de mascotas recientemente, lo que confirma que cuenta con el apoyo de su familia cercana.

Contexto del incidente de Britney Spears

La situación que llevó a Britney a rehabilitación comenzó el 5 de marzo de 2026, cuando fue arrestada en el condado de Ventura, California, por conducir bajo los efectos del alcohol y drogas. Tras el incidente, su equipo calificó sus acciones como "inexcusables" y la cantante decidió ingresar voluntariamente a tratamiento para priorizar su bienestar.

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