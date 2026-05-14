Dos motociclistas resultaron lesionados al ser impactados por un auto en Playa del Carmen

Un motociclista y su acompañante resultaron con lesiones luego de sufrir el impacto de un automóvil en la colonia Ejidal de Playa del Carmen, los motonetos fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Lilis cerca de la Juárez, frente al asentamiento irregular San Judas Tadeo, en el Ejido fondo dos personas que circulaban a bordo de una motocicleta recibieron el impacto de un automóvil Chevy color azul, con placas de circulación UUV-947-L.

El motociclista y su acompañante salieron disparados, quedaron tirados sobre el pavimento sin poder moverse debido a los golpes que recibieron. En tanto que, el conductor del vehículo salió ileso.

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Testigos que presenciaron los hechos solicitaron el apoyo a las autoridades para su intervención, poco después arribaron en la escena dos ambulancias de la Cruz Roja Mexicana donde los paramédicos de inmediato brindaron los primeros auxilios.

En tanto que agentes de Tránsito Municipal de Playa del Carmen realizaron los peritajes de los hechos para determinar las causas y evaluar los daños materiales, ambos vehículos implicados fueron remolcados al corralón para deslindar responsabilidades, en tanto los lesionados se recuperen para su reclamo.