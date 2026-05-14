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Con U2, Claudia Sheinbaum da bienvenida a delegaciones de la Street Child World Cup

Claudia Sheinbaum dio la bienvenida a delegaciones internacionales previo a las actividades deportivas de Street Child World Cup.

Ana García

Por Ana García

14 de may de 2026

1 min

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La visita de la. banda con la presidenta
La visita de la. banda con la presidenta

México se convirtió en sede de la Asamblea General de Street Child World Cup, un encuentro internacional que reúne a jóvenes de distintos países con el objetivo de impulsar la inclusión social y visibilizar la situación de menores en condición de vulnerabilidad a través del futbol.

La presidenta Claudia Sheinbaum dio la bienvenida a las delegaciones participantes y destacó la importancia de que el país reciba este tipo de iniciativas enfocadas en la juventud y el deporte.

“Les recibimos en México como sabemos hacerlo, con generosidad y los brazos abiertos”, expresó la mandataria en el mensaje difundido por la Presidencia de la República.

La Asamblea forma parte de las actividades previas a la Street Child World Cup, torneo que utiliza el futbol como herramienta para promover la integración, la igualdad de oportunidades y el acompañamiento a niñas, niños y adolescentes en contextos vulnerables.

El proyecto internacional también cuenta con el respaldo de la banda U2, agrupación que participa como embajadora de la causa y que desde hace varios años ha mostrado apoyo a iniciativas relacionadas con derechos humanos y desarrollo social.

Durante los próximos días, las delegaciones sostendrán reuniones de trabajo y actividades de integración antes de las competencias deportivas, en un espacio que busca fortalecer la voz de jóvenes provenientes de distintas partes del mundo.

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