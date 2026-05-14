Con U2, Claudia Sheinbaum da bienvenida a delegaciones de la Street Child World Cup

México se convirtió en sede de la Asamblea General de Street Child World Cup, un encuentro internacional que reúne a jóvenes de distintos países con el objetivo de impulsar la inclusión social y visibilizar la situación de menores en condición de vulnerabilidad a través del futbol.

La presidenta Claudia Sheinbaum dio la bienvenida a las delegaciones participantes y destacó la importancia de que el país reciba este tipo de iniciativas enfocadas en la juventud y el deporte.

“Les recibimos en México como sabemos hacerlo, con generosidad y los brazos abiertos”, expresó la mandataria en el mensaje difundido por la Presidencia de la República.

La Asamblea forma parte de las actividades previas a la Street Child World Cup, torneo que utiliza el futbol como herramienta para promover la integración, la igualdad de oportunidades y el acompañamiento a niñas, niños y adolescentes en contextos vulnerables.

El proyecto internacional también cuenta con el respaldo de la banda U2, agrupación que participa como embajadora de la causa y que desde hace varios años ha mostrado apoyo a iniciativas relacionadas con derechos humanos y desarrollo social.

Durante los próximos días, las delegaciones sostendrán reuniones de trabajo y actividades de integración antes de las competencias deportivas, en un espacio que busca fortalecer la voz de jóvenes provenientes de distintas partes del mundo.