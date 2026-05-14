Detienen en el AICM a sujeto que fingía tener una discapacidad con más de ocho kilos de cocaína

A través de una publicación en redes sociales, el Gabinete de Seguridad federal dio a conocer que aseguraron más de ocho kilos de cocaína en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La droga era transportada en una silla de ruedas, la que era utilizada por una persona que fingía tener una discapacidad para tratar de engañar a las autoridades y lograr el tráfico de las sustancias ilícitas.

Este importante golpe al crimen organizado fue realizado por elementos de la Secretaría de Marina, en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Aduanas y la Fiscalía General de la República.

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“Con apoyo de un binomio canino y equipos de rayos “X”, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico, @FGRMexico y Aduanas, detuvieron en el AICM a un hombre que transportaba ocho paquetes con más de 8 kilos de cocaína ocultos en una silla de ruedas”.

“Esta acción representa una afectación económica cercana a 1.9 millones de pesos para grupos delictivos y forma parte de los trabajos permanentes para detectar e inhibir el tráfico de drogas en aeropuertos del país”, detalló el Gabinete de Seguridad en la publicación.