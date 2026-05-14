Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Exigen justicia por presunto abuso en primaria de Quintana Roo; amenazan con bloquear la vía corta

México

Fortalecen seguridad en Michoacán: García Harfuch encabeza reunión de alto nivel por instrucción de Sheinbaum

Omar García Harfuch encabezó en Michoacán una reunión de seguridad con autoridades federales y estatales para reforzar acciones contra violencia y extorsión.

Jesús García

Por Jesús García

14 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

García Harfuch encabeza reunión de seguridad con alcaldes en Morelia
García Harfuch encabeza reunión de seguridad con alcaldes en Morelia / Especial

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, acudió este jueves a Michoacán para sostener una importante reunión de seguridad con autoridades estatales y municipales.

Omar García Harfuch. titular de la SSPC acudió este jueves a Michoacán para una Reunión del Gabinete de Seguridad

Noticia Destacada

Harfuch refuerza seguridad en Michoacán: enviarán más inteligencia contra homicidios y extorsión

Acompañado por el general secretario Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa Nacional, y el almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina, García Harfuch participó en la Reunión del Gabinete de Seguridad con Presidentes Municipales, realizada en Morelia.

En el encuentro estuvieron presentes el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y el fiscal general del estado, Carlos Torres.

Durante la reunión, las autoridades federales, estatales y municipales acordaron fortalecer el trabajo operativo entre los tres órdenes de gobierno con el objetivo de:

  • Detener a quienes generan violencia
  • Combatir la extorsión
  • Proteger a las familias michoacanas

“Acordamos fortalecer el trabajo operativo entre los tres órdenes de gobierno y mantener acciones conjuntas”, escribió García Harfuch en sus redes sociales.

La reunión forma parte de la estrategia federal para reforzar la coordinación en materia de seguridad en una de las entidades que históricamente ha enfrentado desafíos importantes en este rubro.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ