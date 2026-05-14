Fortalecen seguridad en Michoacán: García Harfuch encabeza reunión de alto nivel por instrucción de Sheinbaum

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, acudió este jueves a Michoacán para sostener una importante reunión de seguridad con autoridades estatales y municipales.

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Acompañado por el general secretario Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa Nacional, y el almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina, García Harfuch participó en la Reunión del Gabinete de Seguridad con Presidentes Municipales, realizada en Morelia.

En el encuentro estuvieron presentes el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y el fiscal general del estado, Carlos Torres.

Durante la reunión, las autoridades federales, estatales y municipales acordaron fortalecer el trabajo operativo entre los tres órdenes de gobierno con el objetivo de:

Detener a quienes generan violencia

Combatir la extorsión

Proteger a las familias michoacanas

Por instrucción de la Presidenta @Claudiashein, acudimos a Michoacán junto con el General Secretario Ricardo Trevilla Trejo de @Defensamx1 y el @AlmiranteSrio Raymundo Pedro Morales de @SEMAR_mx, para sostener una reunión con presidentes municipales, el gobernador @ARBedolla y el… pic.twitter.com/SHPJQMUe4N — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 15, 2026

“Acordamos fortalecer el trabajo operativo entre los tres órdenes de gobierno y mantener acciones conjuntas”, escribió García Harfuch en sus redes sociales.

La reunión forma parte de la estrategia federal para reforzar la coordinación en materia de seguridad en una de las entidades que históricamente ha enfrentado desafíos importantes en este rubro.

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