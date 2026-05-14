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Campeche / Sucesos

Ebrio conductor destroza su auto en periférico de Campeche y termina detenido

Conductor presuntamente ebrio chocó contra el muro de contención en el periférico Pablo García; su auto quedó destruido, pero salió ileso.

Por Angélica Uribe

14 de may de 2026

1 min

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Conductor presuntamente ebrio pierde el control y destroza su auto en el periférico Pablo García.
Conductor presuntamente ebrio pierde el control y destroza su auto en el periférico Pablo García. / Especial

Este jueves por la noche, un conductor en aparente estado de ebriedad se salvó de milagro tras causar un aparatoso accidente sobre el periférico Pablo García. Presuntamente, el exceso de velocidad provocó que perdiera el control de su unidad y chocara contra el muro de contención, lo que ocasionó que el vehículo girara hasta quedar en sentido contrario a la vialidad con daños totales.

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A pesar de las constantes vueltas que dio el automóvil y la gravedad del impacto, el conductor resultó ileso. En el lugar fue auxiliado y valorado por autoridades estatales y elementos de la Guardia Nacional que arribaron de inmediato al sitio del percance.

Sin embargo, el individuo no logró evadir la responsabilidad ante los oficiales, quienes solicitaron una grúa para retirar el automóvil y procedieron al aseguramiento del masculino. El detenido fue trasladado al Ministerio Público para realizarle la prueba de alcoholimetría correspondiente.

Finalmente, el área permaneció acordonada hasta que la unidad fue removida para despejar la circulación, dejando en el sitio únicamente los fragmentos de los destrozos causados por la colisión.

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JGH

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