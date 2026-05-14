Ebrio conductor destroza su auto en periférico de Campeche y termina detenido

Este jueves por la noche, un conductor en aparente estado de ebriedad se salvó de milagro tras causar un aparatoso accidente sobre el periférico Pablo García. Presuntamente, el exceso de velocidad provocó que perdiera el control de su unidad y chocara contra el muro de contención, lo que ocasionó que el vehículo girara hasta quedar en sentido contrario a la vialidad con daños totales.

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A pesar de las constantes vueltas que dio el automóvil y la gravedad del impacto, el conductor resultó ileso. En el lugar fue auxiliado y valorado por autoridades estatales y elementos de la Guardia Nacional que arribaron de inmediato al sitio del percance.

Sin embargo, el individuo no logró evadir la responsabilidad ante los oficiales, quienes solicitaron una grúa para retirar el automóvil y procedieron al aseguramiento del masculino. El detenido fue trasladado al Ministerio Público para realizarle la prueba de alcoholimetría correspondiente.

Finalmente, el área permaneció acordonada hasta que la unidad fue removida para despejar la circulación, dejando en el sitio únicamente los fragmentos de los destrozos causados por la colisión.

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JGH