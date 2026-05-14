Le cayó un poste encima y sobrevivió: joven motociclista burla a la muerte en Ciudad del Carmen

Un joven motociclista salvó la vida de milagro luego de que una luminaria municipal le cayera encima, tras ser derribada presuntamente por un tractocamión cuyo operador se dio a la fuga. El accidente ocurrió sobre la avenida 10 de Julio, entre las calles 42-A y 42-B de la colonia Salitral, generando movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones a la vialidad.

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De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista de aproximadamente 20 años circulaba con dirección a su domicilio a bordo de una unidad Italika roja, con placas 34A3W4 del estado de Campeche, siguiendo el trayecto de un tractocamión que avanzaba rumbo al Puente Zacatal.

Presuntamente, el conductor de la pesada unidad no se percató de que la caja del remolque enganchó varios cables aéreos, lo que provocó el derribo del poste. La estructura cayó directamente sobre el motociclista, golpeándolo en el hombro derecho y proyectándolo violentamente contra el pavimento. Testigos señalaron que, tras el impacto, el joven quedó momentáneamente inconsciente, mientras el operador responsable huyó con dirección hacia la comunidad de Atasta.

Presuntamente, un tractocamión derribó cables y provocó la caída del poste. / Israel Lozano

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar para brindar atención prehospitalaria. Afortunadamente, tras la valoración médica, se confirmó que las lesiones no ponían en riesgo su vida, por lo que no fue necesario el traslado a un hospital.

Peritos de tránsito realizaron el levantamiento de evidencias, mientras el afectado indicó que no interpondría denuncia formal. En tanto, autoridades implementaron un operativo de búsqueda en la zona de Atasta para localizar la unidad involucrada. La circulación permaneció cerrada parcialmente durante casi una hora hasta que personal de Alumbrado Público retiró la estructura dañada.

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JGH