Campeche logra 100% de diputaciones federales ocupadas por mujeres

El más reciente informe del Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones (SICEE) del Instituto Nacional Electoral (INE) en el 02 Distrito de Campeche reveló que la entidad mantiene altos niveles de participación ciudadana en elecciones y ejercicios democráticos como la consulta popular y la revocación de mandato.

Durante la presentación en la sede distrital de Ciudad del Carmen, la vocal ejecutiva explicó que el SICEE es una plataforma que concentra información electoral desde 1991 hasta 2025, incluyendo resultados de elecciones federales y locales organizadas primero por el Instituto Federal Electoral (IFE) y posteriormente por el INE.

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Entre las novedades del sistema se encuentra la incorporación de indicadores de paridad e inclusión, reflejando la evolución de las reformas electorales impulsadas principalmente a partir de 2014. El sistema permite consultar datos desde nivel sección electoral, municipio, entidad federativa y nacional, además de integrar información sobre gubernaturas, diputaciones locales, presidencias municipales y ayuntamientos.

La funcionaria destacó que desde 2006 se encuentran digitalizadas y disponibles las actas electorales escaneadas, lo que fortalece la transparencia y trazabilidad de los procesos.

En el caso de Campeche, el estado ha sobresalido por mantener altos niveles de participación ciudadana y por avances en equidad de género. Como ejemplo, en las elecciones federales de 2024, el 100 por ciento de las diputaciones federales fueron ocupadas por mujeres, un hecho histórico para la entidad. Sin embargo, reconoció que en cargos municipales aún persiste una ligera diferencia a favor de los hombres, aunque el estado se encuentra cerca de alcanzar la paridad total.

Asimismo, se informó que las medidas afirmativas implementadas en México han permitido una mayor participación política de mujeres y personas de otros géneros, incluyendo registros de personas no binarias en los procesos recientes de 2024 y 2025.

Finalmente, se