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¿Quiénes son todos los finalistas de La Mansión VIP?

Luego de varias semanas, son doce los famosos que van a disputar el premio de dos millones de pesos.

Por Redacción Por Esto!

4 de may de 2026

1 min

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¿Quiénes son todos los finalistas de La Mansión VIP?
¿Quiénes son todos los finalistas de La Mansión VIP? / Instagram:hotspanishreal

Durante estas últimas semanas, 'La Mansión VIP' ha dado mucho de qué hablar, pues recordemos que este domingo Michelle Lando fue eliminada del reality show. Sin embargo, lo que pocos saben, es que esta edición está a punto de llegar a su fin.

Será el próximo 10 de mayo, cuando se lleve a cabo la final  de este reality, después de varias polémicas que se generaron. Hasta el momento, quedan 12 celebridades en la competencia, aunque solo una de estas podrá quedarse como el ganador de 2 millones de pesos.

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Por si desconocías, aquí te dejamos quiénes son los que continúan en competencia.

  • Sol León
  • Aldo Arturo
  • El Mazaclan
  • Eli Esparza
  • Kim Shantal
  • Carlos Alberto
  • Katy Cardona
  • Aída Merlano
  • Alfredo Adame
  • Agustín Fernández
  • Jessica SodiLa Jesuu
  • Luis Guillén "Suavecito"
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¿Quiénes han sido eliminados de ‘La Mansión VIP’?

Entre los eliminados, se encontraban personalidades que eran de los preferidos para llegar a la gran final.

  • Niurka Marcos
  • Bruno Espino
  • Queen Buenrostro
  • Rocío Sánchez
  • Daniel Borjas
  • Naim Darrechi
  • Michelle Lando

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