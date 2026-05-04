¿Quiénes son todos los finalistas de La Mansión VIP?

Durante estas últimas semanas, 'La Mansión VIP' ha dado mucho de qué hablar, pues recordemos que este domingo Michelle Lando fue eliminada del reality show. Sin embargo, lo que pocos saben, es que esta edición está a punto de llegar a su fin.

Será el próximo 10 de mayo, cuando se lleve a cabo la final de este reality, después de varias polémicas que se generaron. Hasta el momento, quedan 12 celebridades en la competencia, aunque solo una de estas podrá quedarse como el ganador de 2 millones de pesos.

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Por si desconocías, aquí te dejamos quiénes son los que continúan en competencia.

Sol León

Aldo Arturo

El Mazaclan

Eli Esparza

Kim Shantal

Carlos Alberto

Katy Cardona

Aída Merlano

Alfredo Adame

Agustín Fernández

Jessica SodiLa Jesuu

Luis Guillén "Suavecito"

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¿Quiénes han sido eliminados de ‘La Mansión VIP’?

Entre los eliminados, se encontraban personalidades que eran de los preferidos para llegar a la gran final.

Niurka Marcos

Bruno Espino

Queen Buenrostro

Rocío Sánchez

Daniel Borjas

Naim Darrechi

Michelle Lando

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