Reyli Barba rompe el silencio y apoya a Ana Bárbara, tras infidelidad de Ángel Muñoz

Desde hace un tiempo, mucho se ha comentado sobre la controversia que vivió Ana Bárbara junto a Ángel Muñoz, pues recordemos que se dio a conocer que le habría sido infiel a la cantante y no solo eso, conforme avanzaba el problema, muchos detalles salieron a relucir sobre la vida privada de la pareja.

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¿Qué polémica enfrentó Ana Bárbara?

Hace unos meses, la periodista Adri Toval, decidió romper el silencio y reveló que por un tiempo, tuvo una relación clandestina con Ángel Muñoz. Aunque las cosas no quedaron ahí, pues la joven decidió mostrar pruebas y revelar los detalles.

Incluso, después de que todo saliera a la luz, se mencionó que Ana Bárbara tomó la decisión de perdonar a su pareja y que volviera a la casa, pero con la condición de que ella sacara a sus hijos de su hogar, tema que causó mucha polémica.

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¿Qué dijo Reyli Barba sobre la infidelidad que vivió Ana Bárbara?

Ahora, es Reyli Barba quien decidió hablar al respecto y defender a la cantante, pues recordemos que tiene un poco de contacto, ya que tuvieron un hijo llamado Jerónimo, el cual es producto de su relación. Por tal razón, se le preguntó sobre la situación que vivió Ana Bárbara, esto comentó en entrevista con el programa ‘De Primera Mano’.

¿Ana Bárbara CORRIÓ a hijo de Reyli Barba? Él responde ante los rumores#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/FMgQRFEAyf — De Primera Mano (@deprimeramano) May 15, 2026

“Ana es una mujer muy talentosa, escribe canciones que son bárbaras, tiene una carrera increíble, pero lo ha pasado esto de las notas amarillas y yo digo, háblalo con ella porque yo sólo tengo una relación de hermandad, paternidad y de buena voluntad porque somos amigos (…) Ana es una buena mujer, yo diría déjenla de ofender porque la ofenden tremendamente, déjenla de perseguir, de acosar, por favor..."

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