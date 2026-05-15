Abarrotada vaquería marca inicio de la Feria de Fátima en Calkiní

Completamente abarrotada lució la apertura oficial de la tradicional feria en honor a la Santísima Virgen de Fátima. La pista de baile y las áreas de visitantes registraron un lleno total de familias y jaraneros, quienes atestiguaron la magna inauguración y el simbólico corte de listón de esta festividad. El evento contó con la participación de diversos grupos jaraneros que disfrutaron de las melodías de la orquesta jaranera Nueva Generación, la cual puso a zapatear a todos los presentes.

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Las actividades comenzaron en punto de las 22:30 horas con la tradicional angaripola, un recorrido festivo que partió del domicilio de los patrones de la feria, avanzando por la calle 3 entre 22 y 22b, continuando sobre la calle 5 hasta llegar a la cancha de la colonia. En ese punto, a las 23:00 horas, se procedió al protocolo del corte de listón inaugural por el 74 aniversario de esta feria, acto encabezado por autoridades locales e integrantes del comité organizador.

Al filo de la medianoche, el bastonero realizó la inauguración formal de la pista con el tradicional convite, marcando el inicio de la fiesta regional. Familias enteras arribaron desde temprana hora para asegurar su lugar y deleitarse con la música, así como con las coreografías presentadas por diferentes academias y escuelas de danza que sacudieron el polvo de la pista.

La Feria de Fátima continúa consolidándose como una de las festividades más representativas y esperadas en la zona norte del estado, manteniendo vivas las costumbres y fortaleciendo la unión comunitaria. Con esta vaquería da inicio de manera formal una cartelera que incluirá corridas de toros, bailes populares y solemnes actividades religiosas.

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JGH