México rompe récords turísticos en 2026; turismo internacional crece 11.9% en marzo

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este viernes 15 de mayo, la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, informó que México alcanzó cuatro récords históricos en materia turística durante marzo y el primer trimestre de 2026, consolidando al país como uno de los destinos con mayor crecimiento internacional.

La funcionaria destacó que uno de los principales récords fue la llegada de 9.37 millones de visitantes internacionales en marzo, cifra que representó un incremento anual del 11.9% respecto al mismo periodo del año pasado.

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Otro indicador histórico fue el arribo de 4.49 millones de turistas internacionales, con un crecimiento del 7.1%, superando en crecimiento turístico a países como Estados Unidos, España y Colombia.

También se reportó un récord en turismo de cruceros, con la llegada de 1.30 millones de pasajeros, un aumento del 14.9% respecto a 2025, y una derrama económica histórica de 113.82 millones de dólares, equivalente a un crecimiento del 17.7%.

En el primer trimestre de 2026, México acumuló 26.2 millones de visitantes internacionales y una derrama económica superior a 10,287 millones de dólares, reflejando el fortalecimiento del sector turístico nacional.

Tren Maya aumenta 40% en pasajeros extranjeros

Además, entre enero y marzo se movilizaron más de 31 millones de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales, mientras que el Tren Maya registró un incremento del 40% en pasajeros extranjeros respecto al año anterior.

Rodríguez Zamora resaltó que países como España, Colombia, Italia, Reino Unido, Francia, Canadá, Brasil y Corea del Sur registraron importantes aumentos en la llegada de turistas vía aérea.

La funcionaria aseguró que estos resultados forman parte de la estrategia de promoción internacional impulsada por el Gobierno federal y adelantó que la próxima semana una delegación mexicana viajará a China para fortalecer la cooperación turística.