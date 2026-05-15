Ángela Aguilar es señalada por participar en el disco homenaje a Vicente Fernández

Ángela Aguilar de nueva cuenta se encuentra en una controversia, en esta ocasión decidió agradecer a la Familia Fernández por permitirle ser parte del álbum que se realizó como homenaje a Vicente Fernández.

Fue el pasado 14 de mayo, cuando se lanzó este tributo al cantante y se integró el dueto póstumo “La Ley del Monte” con la voz del fallecido Vicente Fernández, quien es una leyenda de la música mexicana, por lo que Ángela Aguilar agradeció la oportunidad.

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“Poder grabar una canción con él, poder celebrarlo, honrarlo para mí significa todo y es un gran orgullo”

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre su participación?

Además, la joven apareció en el video publicado en las redes sociales de Vicente Fernández, donde agradeció a la familia del cantante y a los otros famosos que fueron parte del proyecto. Sin embargo, los usuarios no dudaron en dejar una ola de comentarios en su contra.

“Estoy muy feliz de poder formar parte del homenaje al señor Vicente Fernández, para mí significa muchísimo tanto por su trayectoria, sus canciones, como por lo que representaba para México”.

Y añadió una anécdota que hace muchos años, tuvo la oportunidad de vivir con Vicente Fernández.

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“Una anécdota muy bonita que yo pude vivir con él es que me llamó por teléfono un día después de enterarse de que falleció mi caballo y me mandó uno. Amamos a los caballos, amamos a los animales, son nuestra familia”.

Finalmente, no dudó en mandarle un mensaje a Doña Cuquita

“Quiero agradecerle a toda la familia Fernández por hacer esto posible por invitarme. Cuquita, un besito... hermoso y estoy muy contenta”

Aunque las reacciones por parte del público no fueron las mejores y se puede leer en los comentarios: “Había mejores artistas para el homenaje”, “Todo bien, pero jamás escucharé lo de Aguilar y Nodal” y “Todo iba bien hasta que apareció Ángela”.

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