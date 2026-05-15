Ramón Ayala rompe el silencio y niega acusaciones de supuesto abuso en su contra

Recientemente, el cantante Ramón Ayala de música ranchera, reveló que está pasando por una compleja situación legal, la cual ha tomado por sorpresa a sus millones de fans, pues tiene una de las trayectorias más largas dentro de la industria musical.

De acuerdo con lo que se sabe, el famoso tendría un proceso legal abierto, situación que lo ha obligado dejar de lado los escenarios y su querido acordeón, para poder enfrentar dicha situación. Y es que, tanto él como su hijo, Ramón Ayala Jr. han sido señalados en Texas, Estados Unidos.

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¿Qué está pasando con Ramón Ayala?

Ex integrantes de la agrupación 'Ramón Ayala y sus Bravos del Norte' han decidido llevar sus quejas ante las autoridades, donde acusan al cantante de abuso sexual y acoso, mismos señalamientos que no han sido comprobados, ni se tiene pruebas al respecto, siendo el principal acusado Ramón Ayala Jr.

Además, se dio a conocer que la parte acusadora pide la cantidad de 25 millones de dólares para cerrar el caso; dejando en claro que de pagarse no solo pondría en peligro la fortuna de la familia y su legado dentro de la música.

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Ahora, por medio de su cuenta oficial de Instagram, Ramón Ayala decidió lanzar un comunicado en su defensa y aseguró que han sido momentos muy complejos, pero negó todos los señalamientos en su contra.

"A lo largo de mi vida y trayectoria, siempre me he conducido con humildad, trabajo, honestidad y respeto hacia los demás... Tengo plena confianza en que la verdad saldrá a la luz a través del debido proceso legal"

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