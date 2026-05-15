Día del Maestro 2026: ¿Cuánto gana en promedio un maestro en Yucatán?

Este 15 de mayo, México celebra el Día del Maestro, una fecha dedicada a reconocer la labor de miles de docentes que todos los días forman a nuevas generaciones desde las aulas.

En Yucatán, la figura del maestro sigue siendo una de las más valoradas por las familias, especialmente en comunidades rurales donde los profesores representan una pieza clave para el desarrollo social y educativo.

La conmemoración también abre el debate sobre las condiciones laborales del magisterio, particularmente en temas como salarios, prestaciones y acceso a mejores oportunidades profesionales.

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En medio de los festejos, muchos yucatecos se preguntan cuánto gana actualmente un maestro en la entidad y si el sueldo corresponde a la responsabilidad que implica enseñar.

Además, este 2026 la conversación cobró fuerza luego de los recientes anuncios federales sobre incrementos salariales para el sector educativo, lo que ha generado interés entre docentes y aspirantes a ingresar al sistema educativo público y privado en Yucatán.

¿Cuánto gana en promedio un maestro en Yucatán?

El salario promedio de un maestro en Yucatán varía según el nivel educativo, la antigüedad y si trabaja en una institución pública o privada.

De acuerdo con datos de plataformas de empleo y reportes relacionados con la Secretaría de Educación Pública (SEP), un docente en la entidad suele percibir entre 8 mil y 10 mil pesos mensuales en promedio.

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En el caso de profesores de preescolar, el sueldo promedio ronda los 8 mil 200 pesos mensuales, mientras que docentes de nivel secundaria o preparatoria pueden superar los 10 mil pesos dependiendo de las horas asignadas y prestaciones laborales.

Aunque algunos docentes cuentan con prestaciones adicionales y estímulos, otros aseguran que los ingresos aún son limitados frente al costo de vida actual.

En Yucatán, actualmente hay más de 41 mil maestros en activo, quienes laboran en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, desde preescolar hasta educación superior.