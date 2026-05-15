Amiga de Cazzu hace canción con declaraciones de Ángela Aguilar

Todo parece indicar que Ángela Aguilar vive constantemente en el centro de la polémica, ahora DJ Mami, quien es una de las amigas más cercanas a Cazzu, hizo una canción con algunas declaraciones viejas de la cantante de regional mexicano.

Recordemos que hace un tiempo, por medio de una entrevista que otorgó a Angélica Vale, la hija de Pepe Aguilar, no dudó en señalar las canciones de la música urbana “denigraba a las personas”.

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Aunque estas declaraciones pasaron desapercibidas, con el paso del tiempo, la polémica alcanzó a la pareja, pues las palabras de Ángela Aguilar fueron retomadas y usadas para una parodia.

“Las canciones de ahorita, están muy mal. De verdad, hasta me siento como que estoy haciendo algo mal y lo quito si me sale en Instagram. De verdad, me persigno y no porque soy persignada. Entiendo que la juventud quiere expresarse de alguna forma, pero esto no es expresión, estamos denigrando ya a las personas, a las sexualidades, a las mujeres, a los hombres”

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¿Qué dice la polémica canción sobre Ángela Aguilar?

La joven conocida como DJ Mami, publicó en su cuenta oficial que retomó las palabras de Ángela Aguilar y de un tema titulado "Delincuente" de Tokischa y Anuel AA.

"Le puse el remix de Tokischa y Angel a mi abuelita y le gustó”.

Cabe mencionar que esta no sería la primera ocasión que la mujer se pronuncia a favor de Cazzu, pues cuando salió el tema de ‘Rosita’, tema de Rauwl Alejandro, su amiga no dudó en decirle miserable a Nodal.

“El tiempo que invertiste en subir un mensaje generado por Chat GPT para volver a exhibirte como el miserable que sos, podrías dedicarlo a algo infinitamente más valioso y noble como llamar a tu hija, preguntar cómo está, interesarte genuinamente por su mundo. Ah, y el tiempo pasa, y muy rápido. Ya no es una bebé, es una niña maravillosa y única”

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