Pep Guardiola dejaría al City y ya suena su sucesor en Inglaterra

El ciclo de Pep Guardiola en el Manchester City estaría llegando a su final. Reportes surgidos en Inglaterra aseguran que el entrenador español abandonará el banquillo citizen una vez que concluya la actual temporada, poniendo fin a una de las etapas más exitosas en la historia reciente del futbol europeo.

La información fue dada a conocer por el periodista británico David Ornstein, quien aseguró que la salida de Guardiola ya sería una decisión tomada dentro del club. Aunque el Manchester City todavía no ha emitido un anuncio oficial, en medios ingleses ya se maneja como un hecho la despedida del estratega catalán.

Ante este panorama, la directiva del City ya tendría avanzado el nombre del entrenador que tomaría el relevo. El principal candidato sería Enzo Maresca, técnico italiano que trabajó junto a Pep Guardiola y que comparte una idea futbolística muy parecida a la del español.

Incluso, durante las últimas semanas también surgió la posibilidad de que Mikel Arteta, actual entrenador del Arsenal, regresara al club de Manchester; sin embargo, esa opción habría quedado descartada luego de que el técnico español decidiera continuar con el proyecto de los Gunners.

La posible salida de Pep Guardiola representa un cambio enorme para el Manchester City, ya que el entrenador transformó al equipo desde su llegada en 2016. Bajo su dirección, el conjunto inglés se convirtió en una potencia dominante tanto en la Premier League como en competiciones internacionales.

Durante su etapa con los citizens, Guardiola conquistó 20 títulos oficiales, entre ellos seis campeonatos de Premier League, una UEFA Champions League, tres FA Cup, cinco Copas de la Liga, además de una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

Uno de los momentos más recordados del técnico español fue la histórica campaña 2017-18, cuando el Manchester City rompió la barrera de los 100 puntos en la liga inglesa. Además, el club consiguió recientemente un tetracampeonato consecutivo, algo nunca antes logrado en la era moderna del futbol inglés.

En caso de confirmarse su salida, Pep Guardiola cerrará una década histórica en el futbol británico, dejando una huella que cambió para siempre la identidad y la dimensión internacional del Manchester City.