Kim Shantal se burla de Queen Buenrostro con la canción "Con otra" de Cazzu

Tras semanas de tensión provocadas por un triángulo amoroso, Kim Shantal y Queen Buenrostro coincidieron en el mismo evento, lo que desató una nueva ola de indirectas y confrontaciones en redes sociales que se volvieron virales de inmediato. Hecho que los usuarios no dejaron pasar desapercibido.

Aunque la primera temporada del reality show "La Mansión VIP" llegó a su fin, los conflictos entre sus participantes continúan fuera de las pantallas. Y es que Shantal aprovechó un momento para mandar una fuerte indirecta a Queen con una canción de Cazzu que se asocia a la infidelidad.

Noticia Destacada Lupita Villalobos le manda mensaje de apoyo a Kim Shantal en La Mansión VIP

¿Cómo fue la burla de Kim Shantal hacia Queen Buenrostro?

El momento más tenso de la noche ocurrió durante la presentación de la trapera argentina Cazzu. Kim Shantal aprovechó que la artista interpretaba el tema "Con otra", canción que es asociada con la infidelidad; para lanzar una burla directa hacia Queen Buenrostro, momento que generó tensión entre los presentes.

En los videos difundidos, se observa a Shantal cantando el tema a todo pulmón y gritando la frase “¡Se le dijo!”, haciendo clara alusión a las advertencias que existían en torno a su pasada relación.

¿Cuál es el origen del conflicto entre Kim Shantal y Queen Buenrostro?

La rivalidad entre ambas influencers escaló de nivel durante la emisión de "La Mansión VIP". Tras la temprana eliminación de Queen Buenrostro, la producción integró al programa a Kim Shantal. Esto causó un enorme impacto debido a que Shantal es la exnovia de Luis Eduardo Guillén González.

Noticia Destacada Cancelan “Survivor” después de que participante perdiera parte de la pierna

Durante el aislamiento, Shantal y Suavecito protagonizaron escenas románticas y acercamientos que revivieron su antiguo romance, lo que provocó la ruptura de los compromisos que ambos tenían en el exterior. Al salir a la luz estas interacciones, revivió el historial del grupo, ya que originalmente Shantal y Queen Buenrostro eran mejores amigas.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal