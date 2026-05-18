Vehículo arde en llamas sobre el Periférico de Cancún; no hubo lesionados

La tarde de este lunes se registró la movilización de cuerpos de emergencia luego de que un vehículo particular se incendiara cuando circulaba sobre el Periférico, a la altura de la avenida Rancho Viejo.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la unidad se desplazaba con normalidad por la zona cuando comenzó a percatarse de una falla mecánica en el motor, situación que provocó que del cofre empezara a salir una gran cantidad de humo.

En cuestión de minutos, el problema mecánico derivó en un incendio que rápidamente comenzó a consumir parte del vehículo, causando alarma entre automovilistas y comerciantes cercanos que presenciaron el incidente.

El conductor logró detener la unidad a un costado de la vialidad y salir del automóvil antes de que las llamas se intensificaran, evitando así una tragedia mayor. Personas que se encontraban en los alrededores y locatarios de diversos establecimientos acudieron para auxiliar al propietario, proporcionando extinguidores con la intención de controlar el fuego mientras arribaban los cuerpos de emergencia.

Gracias a la rápida reacción de los ciudadanos, las llamas pudieron ser contenidas parcialmente, aunque el fuego continuó avanzando en el área del motor y parte de la carrocería.

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Minutos más tarde arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes de inmediato comenzaron las labores para sofocar por completo el incendio y evitar que las llamas alcanzaran otros vehículos o negocios cercanos.

Elementos de Tránsito y policías preventivos también llegaron al sitio para acordonar la zona y agilizar la circulación vehicular, ya que el incidente generó tráfico lento sobre el Periférico debido a la presencia de unidades de emergencia y curiosos que se detenían a observar lo ocurrido.

Tras varios minutos de trabajo, los bomberos lograron extinguir totalmente el fuego y realizar las maniobras de enfriamiento para prevenir que el vehículo volviera a incendiarse. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas, únicamente daños materiales en la unidad afectada.

Las autoridades señalaron que todo apunta a que el incendio fue provocado por una falla mecánica en el motor, aunque serán las diligencias correspondientes las que determinen las causas exactas del siniestro.