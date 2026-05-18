Corona Capital 2026: revelan cartel oficial con Gorillaz, The Strokes y Twenty One Pilots

El festival Corona Capital 2026 reveló oficialmente el cartel completo para su próxima edición, confirmando a Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes como los artistas principales del evento.

La edición 2026 se celebrará los días 20, 21 y 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, recinto que nuevamente recibirá a miles de fanáticos de la música alternativa, indie y rock internacional.

El viernes 20 de noviembre tendrá como acto estelar a Gorillaz, acompañados por bandas y artistas como Mumford & Sons, James Blake, CHVRCHES y The Kooks.

Para el sábado 21, el protagonismo recaerá en Twenty One Pilots, mientras que el lineup incluirá nombres como Pierce The Veil, Underworld, Mother Mother y The Offspring.

El lineup está aquí.

Las historias comienzan contigo.#PreventaBanamex en Ticketmaster: 26 mayo, 2:00 pm

Venta general a partir del 27 de mayo.#CoronaCapital26 @Corona_MX @ocesa_total pic.twitter.com/jw1KUSTzkh — Corona Capital (@CoronaCapital) May 19, 2026

El cierre del festival estará encabezado por The Strokes el domingo 22 de noviembre, compartiendo escenario con agrupaciones y artistas como The xx, Johnny Marr, The Black Crowes, Santigold y Tricky.

La preventa de boletos para el Corona Capital 2026 comenzará el próximo 26 de mayo y estará dirigida exclusivamente a usuarios con tarjetas Banamex. Un día después, el 27 de mayo, arrancará la venta general para el resto del público.

El anuncio del cartel generó una rápida reacción entre los seguidores del festival, especialmente por el regreso de bandas históricas del indie y rock alternativo que marcaron distintas generaciones dentro del evento capitalino.

Cartel completo del Corona Capital 2026

Cartel viernes 20 de noviembre

Gorillaz

Mumford & Sons

Danielcaesar

James Blake

Thekooks

Absolutely

Anna Luna

Chezile

Chvrches

Cmat

Darianna Everett

Durand Jones & The Indications

Fcukers

Friko

Grace Ives

Hot Milk

Imsn

Model/Actriz

Olive Jones

Rip Magic

Thee Sinseers

Sofia Isella

Violet Grohl

Yung Lean

Cartel sábado 21 de noviembre