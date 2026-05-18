Corona Capital 2026: revelan cartel oficial con Gorillaz, The Strokes y Twenty One Pilots

El festival Corona Capital 2026 reveló oficialmente el cartel completo para su próxima edición, confirmando a Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes como los artistas principales del evento.
La edición 2026 se celebrará los días 20, 21 y 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, recinto que nuevamente recibirá a miles de fanáticos de la música alternativa, indie y rock internacional.
El viernes 20 de noviembre tendrá como acto estelar a Gorillaz, acompañados por bandas y artistas como Mumford & Sons, James Blake, CHVRCHES y The Kooks.
Para el sábado 21, el protagonismo recaerá en Twenty One Pilots, mientras que el lineup incluirá nombres como Pierce The Veil, Underworld, Mother Mother y The Offspring.
El cierre del festival estará encabezado por The Strokes el domingo 22 de noviembre, compartiendo escenario con agrupaciones y artistas como The xx, Johnny Marr, The Black Crowes, Santigold y Tricky.
La preventa de boletos para el Corona Capital 2026 comenzará el próximo 26 de mayo y estará dirigida exclusivamente a usuarios con tarjetas Banamex. Un día después, el 27 de mayo, arrancará la venta general para el resto del público.
El anuncio del cartel generó una rápida reacción entre los seguidores del festival, especialmente por el regreso de bandas históricas del indie y rock alternativo que marcaron distintas generaciones dentro del evento capitalino.
Cartel completo del Corona Capital 2026
Cartel viernes 20 de noviembre
- Gorillaz
- Mumford & Sons
- Danielcaesar
- James Blake
- Thekooks
- Absolutely
- Anna Luna
- Chezile
- Chvrches
- Cmat
- Darianna Everett
- Durand Jones & The Indications
- Fcukers
- Friko
- Grace Ives
- Hot Milk
- Imsn
- Model/Actriz
- Olive Jones
- Rip Magic
- Thee Sinseers
- Sofia Isella
- Violet Grohl
- Yung Lean
Cartel sábado 21 de noviembre
- Twenty One Pilots
- Te Offispring
- Pierce The Veil
- Underworld
- Mother Mother
- Baby Queen
- Balu Brigada
- Borns
- Dope Lemon
- The Hellp
- Jordana
- Maisie Peters
- Militarie Gun
- Ms*Gloom
- New Constellations
- Peaches
- Princess Chelsea
- Quarters
- Rikas
- Sawyer Hill
- Strawberry Guy
- We Are Scientists
- Etella