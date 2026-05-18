Conductor pierde el control de su auto y termina sobre camellón de avenida Chacmol en Cancún

Aparatoso percance vehicular sobre la avenida Chacmol con avenida Talleres, luego de que el conductor de un automóvil particular perdiera el control de la unidad mientras circulaba a exceso de velocidad, terminando sobre el camellón central.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el guiador se distrajo momentáneamente al volante, provocando que una de las llantas impactara contra el camellón central. Tras el golpe, el conductor perdió completamente el control del vehículo, salió de la carpeta asfáltica y finalmente quedó montado sobre el área divisoria de la vialidad.

A pesar de lo aparatoso del percance, afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, únicamente cuantiosos daños materiales en la unidad involucrada, la cual presentó afectaciones en la parte frontal y en el sistema de suspensión debido al fuerte impacto.

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Automovilistas que transitaban por la zona dieron aviso inmediato a la línea de emergencias 911, solicitando la presencia de elementos de la Dirección de Tránsito Municipal para atender la situación y realizar el deslinde de responsabilidades correspondientes.

Minutos más tarde arribaron agentes de vialidad, quienes acordonaron el área para evitar otro incidente y realizaron las diligencias necesarias para el levantamiento del peritaje. Asimismo, una grúa acudió al sitio para efectuar las maniobras correspondientes y posteriormente remolcar el vehículo al corralón municipal.