¿Se adelantan las vacaciones en Campeche? Proponen terminar clases el 26 de junio por ola de calor y Mundial

En Campeche sí se adelantarían las vacaciones para los 173 mil 600 niños y adolescentes de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. De acuerdo con la Secretaría de Educación del Estado, en breve se presentará la propuesta al Ejecutivo estatal para concluir el Ciclo Escolar 2025-2026 el próximo 26 de junio, dos semanas antes de lo marcado en el calendario oficial de la SEP. Esta medida responde a las altas temperaturas que se están registrando en la entidad y que, según autoridades de Protección Civil, superarán los 42 grados centígrados. La intención es proteger a los estudiantes de golpes de calor y otros padecimientos.

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El titular de la Seduc, Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, reiteró que ya se analizan medidas emergentes para reducir la exposición de alumnos y personal docente a las temperaturas extremas, entre ellas ajustes de horarios, suspensión de actividades al aire libre y el reforzamiento de las recomendaciones de hidratación. El funcionario explicó que el termómetro en Campeche ya rebasa los 40, 41 y hasta 42 grados, haciendo necesarias las acciones preventivas inmediatas. "Si suben más las temperaturas, vamos a tener que interrumpir las labores académicas", advirtió.

Sarmiento Maldonado reveló que ya dialoga con la gobernadora para acordar el cierre anticipado, aunque aclaró que la propuesta aún no es oficial, pues la decisión final recae en el Poder Ejecutivo. Asimismo, comentó que el adelanto también se vincula con el Mundial de Futbol, ya que durante los encuentros suele disminuir la asistencia y la actividad escolar debido al interés de los jóvenes por seguir la justa deportiva. "El tema principal es el calor, pero también el Mundial influye porque los muchachos quieren ver los partidos y no tiene caso insistir en mantener actividades normales", comentó.

Precisó que el estado tiene las facultades legales para ajustar el calendario, siempre y cuando se cumpla con los planes y programas educativos establecidos por la federación. Respecto a las escuelas particulares, aclaró que respetarán su decisión si prefieren concluir conforme al calendario nacional, previsto para el 15 de julio, o adherirse al ajuste estatal.

Sobre los cambios inmediatos, informó que en los próximos días podrían arrancar las modificaciones de horarios en el nivel básico, permitiendo que los alumnos salgan a las 12:00 horas, en lugar de la 1:00 de la tarde, para evitar las horas de mayor radiación solar. Por último, recordó que este viernes se suspenderán las clases en secundaria, preparatoria y universidad con motivo del Día del Estudiante, mientras que los niveles de preescolar y primaria mantendrán labores normales.

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JGH