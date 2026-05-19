Lupillo Rivera comenzará acciones legales por video con IA donde lo vinculan con Ángela Aguilar

El cantante de música regional mexicana Lupillo Rivera ha anunciado que iniciará acciones legales tras la difusión de un video falso generado con Inteligencia Artificial (IA) en el que se le vincula falsamente con Ángela Aguilar. El clip que dejaría mal parada a la Dinastía Aguilar generó polémica en redes sociales.

El intérprete de música regional se mostró sumamente indignado en sus redes sociales, el músico denunció el uso malintencionado de esta tecnología. El cantante explicó que estas herramientas están siendo usadas para fabricar chismes y dañar reputaciones de manera digital.

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¿Cuál fue el video que generó indignación en Lupillo Rivera?

El conflicto surgió por un clip que comenzó a viralizarse a través de una página de entretenimiento llamada "Notichisme". En el material manipulado por la IA, se simulaba la voz y figura de Emiliano Aguilar lanzando una fuerte advertencia en contra de su hermana, Ángela Aguilar.

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"Hermanita, es mejor que no te metas a defender a tu nopal porque tengo secretos tuyos que muy bien sabes que te pueden costar tu matrimonio... ¿O acaso quieres que cuente lo que hiciste con Lupillo Rivera cuando cumpliste 18 años?". decía el clip que se volvió viral en redes sociales.

¿Cuál fue la reacción de Lupillo Rivera al video hecho con IA?

Ante el revuelo ocasionado por el videoclip, "El Toro del Corrido" reaccionó enérgicamente mediante una transmisión en vivo y declaraciones en sus cuentas oficiales para frenar la ola de rumores. Rivera confirmó que ya está en contacto con su equipo legal para proceder formalmente contra los administradores de la página.

El cantante advirtió que al tratarse de un contenido falso con fines de lucro o difamación que explota su identidad, usará los derechos reservados de su nombre de marca registrada para irse "encima" legalmente contra los responsables. Además; aprovechó el espacio para pedir un alto al acoso mediático y los ataques en contra de la joven cantante.

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