Entregan casi un millón de pesos a ejidatarios de Pomuch, pero surge inconformidad por el pago

El excomisario ejidal, Pedro Yam Poot, se apersonó en las instalaciones de la comisaría ejidal para entregar los recursos restantes del pago de indemnización por el usufructo de Mayakán que estaban en su poder. La cantidad devuelta asciende a 766 mil 600 pesos, además de 140 mil pesos obtenidos por la venta de sascab, lo que da un gran total de 906 mil 600 pesos. El efectivo fue recibido por la directiva del nuevo comisario ejidal, José Gabino Uitz Yah, quienes esperaban este recurso desde el pasado 22 de marzo, tras ganar la elección interna.

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En su primera reunión oficial, el nuevo comisario exigió un informe detallado al líder saliente. Este último accedió a entregarlo explicando que las instituciones bancarias no liberan el efectivo de manera inmediata. Los 766 mil 600 pesos corresponden al pago de 20 ejidatarios que no habían cobrado su usufructo, tocándoles una cantidad de 34 mil pesos a cada uno. Cabe señalar que los beneficiarios se mostraron inconformes, ya que consideran insuficiente el pago total de 34 millones de pesos realizado por Mayakán y exigen un monto mayor.

La entrega del dinero fue presenciada por la nueva directiva, conformada por la tesorera, Antonia Maribel Coox Tuz, el secretario, Óscar Uc Tuz, y el presidente del consejo de vigilancia, Felipe Abán Tuz. Además del recurso financiero, recibieron formalmente el inmueble de la comisaría junto con el mobiliario, sillas, ventiladores, carros, equipo de sonido y herramientas. Al concluir el acto, el excomisario Pedro Yam Poot manifestó que ya entregó todo y que, si hiciera falta algo, se lo hagan saber en la próxima asamblea.

Finalmente, Yam Poot sostuvo que deja cuentas claras y detalladas, desde los pagos y gastos de los recursos del Tren Maya hasta las entradas extras. Destacó la lucha que se realizó frente a Mayakán, empresa que en un principio pretendía entregar una cantidad mínima, luego subió la oferta a 5 millones de pesos y, finalmente, lograron que superara los 34 millones de pesos. Añadió que, aun así, la directiva ganadora busca obtener más recursos, afirmando que están en todo su derecho de intentarlo si las condiciones lo permiten.

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JGH