Crisis de Pemex arrastra a Carmen: empresarios temen más cierres y colapso económico

Existe una profunda preocupación por el futuro de Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que su nuevo director, Juan Carlos Carpio Fragoso, debe demostrar la capacidad necesaria para sanear la empresa y frenar el deterioro de su situación financiera, la cual ha arrastrado a la isla a una devastadora crisis económica, consideró el presidente del Clúster de Energía de Campeche, Gonzalo Hernández Pérez.

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El líder empresarial explicó que, apenas hace unos días, el panorama parecía mejorar luego de las declaraciones del secretario de Economía de Campeche y el respaldo de la gobernadora para intervenir en la problemática de los adeudos que la petrolera mantiene con proveedores locales. Sin embargo, tras la salida del anterior director de la empresa productiva del Estado y el flujo de nueva información, la incertidumbre regresó con fuerza entre el sector empresarial y los prestadores de servicios.

Hernández Pérez señaló que durante meses Pemex mantuvo el discurso de que abriría los registros del sistema Copade para comenzar a liberar los pagos pendientes correspondientes desde 2024, aunque los plazos siempre se postergaron. Indicó que, si bien las cifras de los pasivos varían según la fuente, se estima que oscilan entre los 240 mil y más de 400 mil millones de pesos, una cantidad que calificó como devastadora para la economía regional.

Aseguró que actualmente Ciudad del Carmen enfrenta una de las peores crisis de los últimos años, con severas afectaciones en los ramos inmobiliario, comercial, hotelero, gastronómico, de la construcción y de la propia industria petrolera. Expuso que muchas compañías locales continúan operando contratos heredados de 2025 sin haber recibido sus liquidaciones completas, e incluso en lo que va de 2026 siguen generándose nuevos retrasos.

El representante del sector energético manifestó que muchas empresas carmelitas vinculadas a la cadena de valor del petróleo se encuentran al límite de sus capacidades y difícilmente soportarán más tiempo sin liquidez. Añadió que, además del impacto financiero, existe un fuerte desgaste moral para cientos de empresarios y trabajadores que han acumulado deudas personales y fiscales derivadas de la falta de flujo.

Asimismo, alertó sobre los graves riesgos operativos dentro de la industria energética en la región, al señalar que la falta de recursos ha frenado la ejecución de los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo en las plataformas e instalaciones ubicadas en la Sonda de Campeche, una situación crítica que podría derivar en accidentes, explosiones, derrames y pérdidas humanas si no se atiende con urgencia.

Sostuvo que Campeche continúa siendo una de las principales zonas productoras de hidrocarburos del país, por lo que el deterioro operativo tendría consecuencias directas sobre la economía nacional y estatal. Por ello, urgió a que organismos empresariales, industriales y los tres niveles de gobierno se sienten a construir estrategias conjuntas reales para enfrentar la emergencia.

Finalmente, consideró que ya no basta con llamados moderados hacia la Federación, pues afirmó que la actual coyuntura exige acciones más firmes y contundentes para defender la economía de Campeche y evitar el colapso definitivo de las empresas locales ligadas al sector energético.

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JGH