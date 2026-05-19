Variaciones de voltaje frenan planta desalinizadora y afectan abasto de agua en Atasta

Con la adaptación de la infraestructura hidráulica en las instalaciones de agua potable en Atasta Pueblo, el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen, SMAPAC, buscará evitar las carencias del vital líquido en las más de 460 tomas domiciliarias que hay en esa comunidad de la Península de Atasta. La instalación de una bomba de 10 caballos de fuerza, la ampliación del tubo de succión y la construcción de escolleras en la planta desalinizadora podrán mejorar el proceso de obtención del agua, confirmó su titular, Ricardo Gómez Enríquez.

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El funcionario reconoció que la comunidad de Atasta fue dividida en tres secciones para organizar un mejor abastecimiento. La primera sección corresponde al cárcamo del Pom, el cual cuenta con una bomba de 10 caballos de fuerza y se espera la llegada de otro equipo para aumentar la potencia. Mientras tanto, la segunda sección va desde el tanque elevado hacia el centro del poblado, el cual presenta deficiencias por su antigüedad, aunque todavía logra abastecer a las familias.

Respecto al reclamo ciudadano de que la planta desalinizadora y potabilizadora no abastece a todo el pueblo, explicó que esta infraestructura no ha podido funcionar al cien por ciento debido a las variaciones de voltaje que no han sido solventadas por la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Aunque la paraestatal ya trabaja en ello, todavía se está a la espera de que se garantice el suministro eléctrico necesario.

Esta planta debería producir 40 mil litros de agua potable, pero actualmente opera al 50 por ciento de su capacidad para enviar el recurso a la tercera sección del poblado, conocida como la Ribera Baja. Para garantizar su óptimo funcionamiento, en días pasados se amplió la tubería de succión de seis a 18 metros de largo, ya que el agua llegaba muy turbia y la planta no podía cumplir con el proceso de potabilización. Adicionalmente, se construyeron unas escolleras que servirán como filtro.

Agregó que, cuando se presentan fallas en el suministro, se apoya a la población mediante pipas. Gómez Enríquez recordó que la Península de Atasta es la zona más alejada de la batería de pozos de Chicbul, desde donde se traslada el agua a lo largo de casi 200 kilómetros de distancia.

Por último, el director del SMAPAC refirió que, al realizar estas adecuaciones y si se cuenta con un servicio eficiente de energía eléctrica, las comunidades de la Península de Atasta tendrán menos dificultades para recibir el agua directamente en sus hogares.

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JGH