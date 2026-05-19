Sara Corrales anunció el nacimiento de su primera bebé con hermosas fotos

Desde hace un tiempo, se dio a conocer que la actriz Sara Corrales estaba embarazada de una pequeña niña, la famosa fue reportando paso a paso el avance de su embarazo. Ahora, el día de ayer compartió que el domingo 17 de mayo la espera terminó y llegó su hija a este mundo.

“El 17 de mayo, a las 00:17, en un instante que partió mi vida en dos, llegaste tú, Mila”

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Pero eso no es todo, ya que el texto fue largo, mostrando lo feliz y emocionada que se encuentra por la llegada de su bebé.

“Nadie me dijo que el alma se podía estirar tanto. Que el pecho se podía abrir así, sin aviso, para hacerle lugar a un amor que no cabe en palabras, ni en fotos, ni en este post. Te esperé durante meses, te imaginé, te hablé. Y aun así, cuando te pusieron sobre mi pecho, entendí que no había manera de estar lista para algo tan inmenso”

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Sara Corrales publica las primeras fotos de su bebé

En la publicación, acompañó este texto con algunos momentos de su parto, el proceso quedó capturado en imágenes, donde se puede ver que en todo momento está acompañada de esposo Damián Pasquini y su madre, Mercedes Catillo, quien viajó desde Colombia para estar presente en estos momentos tan especiales.

“Gracias, mi amorcito Damián Pasquini, por sostenerme en cada contracción, en cada miedo, en cada lágrima. Te vi convertirte en papá y no me alcanzará la vida para honrarte por eso. Gracias a quienes nos acompañaron en este parto, a la familia que viajó para recibirla y a cada persona que rezó por nosotros sin que lo supiéramos”.

Al final, la actriz concluyó su mensaje escribiendo el nombre de su bebe:

“Mila Pasquini Corrales, ya estás aquí y el mundo es otro”.

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