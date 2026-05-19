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“Ya no sale”: Captura de caracol cae más de 60% en Champotón, alertan pescadores

Pescadores de Champotón reportan caída en la captura y precio del caracol negro y sacabocado, situación que ha vuelto incosteable la actividad.

Por Jorge May

19 de may de 2026

1 min

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Temporada de caracol decepciona a hombres de mar en Champotón
Temporada de caracol decepciona a hombres de mar en Champotón / Jorge May

Debido a la estrepitosa caída en el precio y a la escasez del producto, la captura de caracol negro y sacabocado dejó de ser redituable para los hombres de mar, reveló Víctor Martínez Aguilar, conocido como “Palillo” y presidente de la agrupación Pescadores de la Bahía en Champotón.

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Vía telefónica, el líder pesquero explicó que la temporada oficial de caracol comenzó el pasado 15 de marzo y concluirá el próximo 15 de junio.

“Alrededor de ocho lanchas, con tres tripulantes por embarcación, están trabajando en esta actividad, sin embargo, andan desanimados porque le bajaron al precio hasta 10 pesos por kilo de carne de caracol”, destacó.

Respecto a los volúmenes de captura, Martínez Aguilar estimó que a duras penas alcanzan los 40 kilos por lancha, una cifra crítica considerando que para lograrlo deben realizar fuertes gastos de operación en combustible para alejarse a una distancia de entre 25 y 40 kilómetros de la costa.

El informante realizó un comparativo con el año 2025 y estimó una caída en la producción de hasta un 61 por ciento. “En temporadas anteriores la captura oscilaba entre los 80 y 90 kilos; ahora anda entre los 30 y 40 kilos por jornada”, lamentó.

Finalmente, respecto a la pesquería de escama mediante el sistema de lanceo y la actividad lisera, el declarante informó que los volúmenes de captura tampoco han mejorado a lo largo del litoral champotonero.

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JGH

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