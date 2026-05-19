Por esta razón dormir en hamaca tiene más beneficios que las camas en Yucatán

En Yucatán, dormir en hamaca no es solo una tradición heredada de generación en generación, también es una práctica que ofrece diversos beneficios para la salud y el descanso, especialmente debido al clima cálido y húmedo de la región.

Aunque muchas personas utilizan camas convencionales, opiniones locales coinciden en que la hamaca continúa siendo una de las mejores opciones para dormir cómodamente en el estado.

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El uso de la hamaca tiene raíces profundas en la cultura maya y sigue siendo común en miles de hogares yucatecos, donde incluso existen habitaciones adaptadas especialmente para colgar varias al mismo tiempo.

¿Por qué dormir en hamaca es mejor en Yucatán?

Uno de los principales beneficios de dormir en hamaca es la frescura. A diferencia de los colchones, que retienen calor, la hamaca permite una mayor circulación del aire alrededor del cuerpo, algo importante durante las noches calurosas en Yucatán, donde las temperaturas pueden mantenerse elevadas incluso de madrugada.

Además, la posición ligeramente inclinada ayuda a distribuir mejor el peso corporal, reduciendo puntos de presión en la espalda y mejorando la sensación de descanso para muchas personas.

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Beneficios de dormir en hamaca

Entre las ventajas más mencionadas por quienes prefieren la hamaca destacan:

Mayor ventilación durante el sueño

Sensación de frescura en épocas de calor

Menor acumulación de humedad

Descanso más relajante por el movimiento suave

Fácil instalación y ahorro de espacio

Menor presencia de ácaros en comparación con algunos colchones

Incluso algunas personas aseguran que el balanceo ayuda a dormir más rápido y a disminuir el estrés.