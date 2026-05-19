Automovilista embiste a motociclistas en Chetumal y huye

Al mediodía de este martes, una pareja que circulaba a bordo de una motocicleta fue embestida por un automóvil particular en el puente de acceso a la ciudad de Chetumal. Tras el impacto, el conductor del vehículo responsable huyó del lugar sin prestar auxilio a los afectados, dejando a la mujer con lesiones de consideración.

De acuerdo con testigos, el accidente ocurrió cuando la motocicleta transitaba con normalidad sobre el puente ubicado en la entrada de la capital de Quintana Roo. Un automóvil, del que hasta el momento se desconocen características y placas, golpeó por alcance a la unidad de dos ruedas y proyectó a sus ocupantes contra el pavimento. El conductor del auto no detuvo su marcha y se retiró con rumbo desconocido.

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La mujer que viajaba como acompañante llevó la peor parte. Presentó múltiples contusiones. El conductor de la motocicleta también resultó con golpes, aunque su condición es estable.

Minutos después del percance, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y determinar la mecánica del accidente. Iniciaron la búsqueda de cámaras de videovigilancia cercanas que permitan identificar al vehículo responsable.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron los primeros auxilios a los lesionados en el lugar. La mujer y el hombre fueron trasladados a un Hospital de Chetumal para una valoración médica más completa y atención especializada.

La motocicleta involucrada quedó bajo resguardo de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Personal de Tránsito elaboró el informe correspondiente y turnó el expediente a la Fiscalía General del Estado en el donde se abrió una carpeta de investigación por los delitos de lesiones y daños en hechos de tránsito, además de omisión de auxilio. El objetivo es localizar al conductor que se dio a la fuga para que responda por los hechos y se apliquen las sanciones correspondientes conforme a la ley.

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Hasta el momento no se ha reportado la detención de ninguna persona relacionada con el incidente. Las autoridades solicitaron a la ciudadanía que, en caso de contar con información sobre el vehículo involucrado o haber presenciado el accidente, se comunique al 911 o acuda directamente a la Fiscalía para aportar datos que ayuden a esclarecer el caso.

El puente de acceso a Chetumal permaneció parcialmente cerrado durante las diligencias, lo que generó tráfico lento en la zona.