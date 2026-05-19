Prestadores exigen reforzar combate al sargazo en Playa del Carmen

"Los recales de sargazo continúan afectando las costas de Playa del Carmen, el personal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) se enfrentan ante un desafío agotador, es urgente la coordinación de los tres órdenes de gobierno para el combate de recolección y retiro de las algas de las costas para proteger y garantizar un destino limpio y seguro para el turismo nacional y extranjero, opinaron prestadores de servicios turísticos: José Gómez Burgos, presidente de la Cooperativa Turística “Mar Caribe”, los buzos a Antonio López y Gabriel García.

El turismo estadounidense ha sido uno de los principales generadores de finanzas, sin embargo, este mercado ha bajado su presencia en este destino, los pocos visitaron que se encuentran de vacaciones ya no bajan a playas, se van a otros lugares para disfrutar sus vacaciones, comentó Pablo Martínez Campos, agente de ventas en turismo.

Gómez Burgos, dijo, las autoridades deben darle prioridad en la atención del sargazo, no basta con el personal de la ZOFEMAT para recoger y retirar las algas de las vistas, se requiere de más personal para atender el problema que está deteriorando la economía de todos, porque Playa del Carmen depende económicamente del turismo.