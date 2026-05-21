Pareja de Paco de la O salen en su defensa tras acusaciones de violencia

Desde hace un tiempo, el actor y conductor Paco de la O se encuentra envuelto en una fuerte controversia, pues ha sido acusado de violencia en más de una ocasión. Recordemos que, su exnovia, Malu Carreras lo denunció por violencia doméstica, las cosas se complicaron, ya que su exesposa, Gaby Platas, aseguró que durante su matrimonio vivió violencia física, mental y emocional.

Tras las declaraciones de ambas mujeres, se reveló que las dos pidieron órdenes de restricción, las dos fueron concedidas en favor de ellas, lo que ha generado más polémica alrededor de Paco de la O.

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Pareja de Paco de la O sale en defensa del actor

Aunque los señalamientos en contra del actor han sido frecuentes, la novia actual del propio actor, quien no forma parte del mundo del espectáculo salió en defensa de Paco de la O.

“Que el género deje de ser usado (...), que dejen de mentir”.

En esta ocasión Paco de la O, concedió una entrevista a Raúl Rodríguez, en la cual iba acompañado de su novia, quien rompió el silencio sobre las polémicas que enfrenta el actor.

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“Me costaba trabajo ir a la tienda para pedir prestado y que me vieran, que me vieran raro las personas en el súper; como Paco es una figura pública y a mí nadie me conoce, creo que mucha gente pensaba o piensa que es verdad lo que se dice”.

También habló sobre los comentarios que recibe por apoyar al famoso en sus adicciones y en la reclusión de jóvenes con la promesa de ayudarlas para luego violentarlas.

“A nivel emocional, me duele. Y… yo no soy proxeneta ni soy nada de lo que dicen; sé la persona con la que estoy y por eso hoy, aunque no estaba planeado, accedí a hablar”.

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