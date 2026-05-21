Cibernético pierde el control y responde al reto que le hizo Poncho de Nigris

Después de ver el gran éxito de la primera edición de Ring Royale, se dio a conocer que Poncho de Nigris ya se estaría preparando una nueva entrega de este evento, donde logró ponerle los guantes a varias personalidades que tenían una rivalidad real. Ante esta situación, el regiomontano no ha dudado en lanzar grandes retos hasta a sus enemigos, uno de ellos fue el luchador profesional, Cibernético.

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El luchador es uno de los más queridos en el mundo de la lucha libre, aunque también ha tenido algunas producciones de televisión, donde ha sorprendido con su talento, lejos de los cuadriláteros.

Cibernético acepta el reto de Poncho de Nigris

Cibernético respondió el desafío de subir al ring para la pelea estelar de la segunda edición de Ring Royal. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, compartió un video en donde reacciona al reto de Poncho de Nigris y no dudó en arremeter en su contra.

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“Dices que te azorrillaba cuando tenías 28 años, te puedo seguir azorrillando ahora mismo. No sé cuántos años han pasado, la única diferencia entre tú y yo, es que sigues siendo el mismo cule… de siempre y yo sigo siendo la ver… Más te vale que lo que dices con la boca lo sostengas con el cul… y nos vamos a ver en el Ring Royale a ver si sí es cierto…”

Recordemos que, la rivalidad entre estos dos personajes, comenzó en 2003, cuando estuvieron en el programa de ‘La Oreja’, donde el luchador comenzó a llamarlo ‘lagartija parada’, situación por la que casi llegan a los golpes.

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