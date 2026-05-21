Adultos mayores sobreviven tras ser impactados por un volquete en Campeche

Una pareja de adultos mayores que viajaba a bordo de una motocicleta resultó lesionada luego de verse involucrada en un aparatoso hecho de tránsito. El percance se registró en las inmediaciones del barrio de Santa Ana, donde el conductor de un volquete no se percató de que las unidades se encontraban detenidas y terminó impactándolos por alcance.

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El hecho ocurrió sobre la avenida Colosio, en el cruce con la calle Veracruz, donde varios vehículos detuvieron su marcha ante el cambio de luz del semáforo. Esta acción no fue observada a tiempo por el chofer del camión pesado, quien, pese a aplicar los frenos, no evitó colisionar contra la pareja que esperaba en la moto. Tras el fuerte golpe, los ocupantes de la unidad ligera fueron proyectados contra un automóvil particular, quedando atrapados entre ambos vehículos.

El accidente fue reportado de inmediato al número de emergencias 911. Al sitio arribaron elementos policiacos y cuerpos de emergencia del sector salud, quienes lograron estabilizar a las víctimas en el lugar de los hechos, confirmando que no era necesario su traslado a un hospital.

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JGH