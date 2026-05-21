Padres apoyan recorte de horarios escolares por calor extremo en Sabancuy

La Secretaría de Educación del Estado de Campeche comunicó que, con el objetivo de salvaguardar la salud de las niñas, niños y adolescentes, se realizarán ajustes en el horario escolar para los días jueves y viernes, reduciendo las horas de clase.

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Los padres de familia de Sabancuy recibieron de buena manera esta medida, ya que las temperaturas han sido extremadamente altas. Ante esta situación, consideran prioritaria la integridad de los menores y esperan que las autoridades analicen si es posible mantener este ajuste durante la próxima semana.

Carlos Rivero Jiménez, padre de una menor que asiste al jardín de niños, calificó como positiva la intervención de las autoridades educativas. Comentó que en los últimos días el calor extremo ha sido constante, especialmente a la hora de la salida de las escuelas, por lo que salir más temprano les permitirá resguardar a los menores en sus hogares.

Asimismo, señaló la importancia de proteger a los estudiantes de un golpe de calor, un riesgo latente ante las altas temperaturas del estado. Exhortó a los padres de familia a mantenerse al pendiente de sus hijos para garantizar su hidratación constante. Finalmente, subrayó que la Seduc debe evaluar la continuidad de los horarios recortados, ya que los pronósticos meteorológicos indican que la ola de calor se extenderá por más días.

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JGH