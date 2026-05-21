Trabajan dentro de un “horno": Locatarios de Hecelchakán denuncian pérdidas por falta de ventiladores

Los locatarios del mercado municipal José del Carmen Ortegón que venden pollo, carne de cerdo y res, así como verduras, expresaron que está insoportable el calor. Dijeron que deben salir muy temprano de sus casas para no sufrir el calentamiento que provoca el techo de láminas del inmueble. Explicaron que con anterioridad el mercado tenía ventiladores, pero cuando fue rehabilitado por la administración que llegó, no los volvieron a instalar.

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Las pozoleras y venteras de masa, entre ellas Silvana Xool Haas, Claudia Uicab Poot y Herlinda Ek Chi, mencionaron que antes del mediodía el mercado es un horno y, cuando no hay viento, la situación empeora. Solo esperan que vuelvan a colocar los enormes ventiladores que se desmontaron cuando José Brito Pech era presidente municipal. Solo él sabe dónde quedaron esos aparatos, apuntaron.

Narcisa Ku, quien se dedica a la venta de flores, trae poco producto debido a que el calor daña las orquídeas, los claveles y los lirios. Quienes venden verduras dicen que la situación es peor porque exhiben productos perecederos como el plátano y el tomate. Además, indicaron que las altas temperaturas ahuyentan a los clientes cuando un local carece de ventilación, tal como le ocurre después del mediodía a Claudia Xiu, comerciante de pollos.

Al respecto, el líder de los abastecedores, Antonio Ortegón Pérez, detalló que algunos carniceros ya compraron ventiladores propios para evitar la proliferación de moscas por el calor, pero no todos tienen esa posibilidad económica. Aseguró que la carne no puede estar expuesta a las altas temperaturas y que el cuarto frío del mercado ya no abastece, por lo que resulta imposible dejar los alimentos ahí y cada comerciante debe llevárselos a sus hogares al terminar la jornada.

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JGH