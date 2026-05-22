Gabito Ballesteros revela próxima colaboración con Jennifer Lopez

Dentro del mundo de regional mexicano, Gabito Ballesteros es uno de los cantantes que más popularidad ha ganado en los últimos años, gracias a temas que lo han colocado como uno de los favoritos del público. Sin embargo, cuando muchos pensaban que estaba en el mejor momento de su carrera, sorprendió al anunciar una colaboración con Jennifer Lopez

Por medio de una publicación en sus redes sociales oficiales, el cantante decidió anunciar esta nueva canción, la cual va a llevar por nombre ‘Sálvame Hoy’, la cual va a estar disponible en todas las plataformas digitales a partir del próximo 29 de mayo.

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Gabito Ballesteros y Jennifer Lopez anuncian colaboración

En el video que compartió con sus fans en Instagram, Gabito Ballesteros se luce recargado en un carro, mientras que de fondo, se logra escuchar un poco de la colaboración que hizo con Jennifer Lopez.

“SORPRESA… ‘SÁLVAME HOY’ 29 DE MAYO”

Como era de esperarse esta situación generó mucha sorpresa entre sus seguidores y las personas del medio, pues pocos lo vieron venir, uno de los primeros en reaccionar fue Natanael Cano quien escribió: “Amo y señor” dejando ver el gran apoyo que le brinda a su colega.

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Una de las situaciones que más llamó la atención, fue que Jennifer Lopez decidió dejar su comentario, unos emojis de fuego que cautivaron al público y no dudo en compartir la publicación de Gabito Ballesteros.

Cabe mencionar que, Gabito Ballesteros ha tenido colaboraciones con Peso Pluma, Junior H y Natanael Cano, entre otros cantantes.

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