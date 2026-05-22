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Rafael Marín Mollinedo renuncia a la Delegación de Bienestar en Yucatán

A un mes de asumir el cargo como Delegado de Bienestar en Yucatán, Rafael Marín Mollinedo presentó su renuncia.

Por Redacción Por Esto!

22 de may de 2026

1 min

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Rafael Marín Mollinedo deja la Delegación Bienestar en Yucatán
Rafael Marín Mollinedo deja la Delegación Bienestar en Yucatán / Especial

Rafael Marín Mollinedo presentó su renuncia como Delegado de la Secretaría de Bienestar en Yucatán, en medio de versiones que lo colocan como uno de los posibles aspirantes políticos en Quintana Roo de cara a los próximos procesos electorales.

La salida del funcionario ocurre apenas unos meses después de haber asumido la representación federal de Bienestar en Yucatán, cargo al que llegó tras dejar la dirección de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

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Tras su renuncia, Benito Mateo Rodríguez volverá a asumir de manera interina la Delegación de Bienestar en Yucatán, mientras el Gobierno federal anuncia quién ocupará de forma definitiva la representación en la entidad.

Hasta ahora, las autoridades no han emitido información oficial sobre el nombramiento permanente para encabezar la dependencia en el estado.

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