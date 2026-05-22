Hartos del calor y los apagones: Vecinos de Champotón amenazan con plantón en la CFE tras 4 días sin luz

Desde hace cuatro días consecutivos, moradores del andador Río Champotón, en el Infonavit Esperanza, han estado sufriendo por constantes y prolongados apagones de luz. Esta situación ha generado un profundo malestar, afectaciones en sus actividades diarias y una creciente preocupación por posibles daños en sus aparatos eléctricos.

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Durante un recorrido por la zona, los habitantes externaron su inconformidad y exigieron la pronta intervención de la Comisión Federal de Electricidad para que solucione de manera definitiva esta problemática.

“No sé lo que está pasando porque antes no era tanto. Dicen que está sobrecargado el transformador porque todos prenden sus climas”, destacó la vecina Yolanda Pech ante las altas temperaturas que se registran en la región.

Por su parte, el ciudadano Juan Bautista recalcó que las fallas son recurrentes durante las noches y que, curiosamente, este andador es el único afectado del sector. “Hacemos un llamado a la CFE para que lo venga a checar porque la situación está difícil, más con este calor”, agregó.

Habitantes como Matilde Ehuán López y Julio Montejo Calderón coincidieron en la urgencia de una respuesta e incluso no descartaron la posibilidad de realizar un plantón en las oficinas de la paraestatal en Champotón. “Llevamos cuatro días consecutivos con este problema. Tenemos pensado llevar primero un oficio a las oficinas de la CFE”, concluyeron.

De acuerdo con los datos recabados, la problemática no es aislada, ya que colonias aledañas como El Cocal, Pozo del Monte y el ejido Paraíso también se están viendo afectados por constantes bajones de luz y la suspensión intermitente del servicio eléctrico.

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JGH